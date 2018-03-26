Польские спецслужбы арестовали «российского шпиона»

Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает TVP.

Подозреваемый Марек В. (фамилия не раскрывается), по данным телеканала, работал в одной из государственных структур и передавал сотрудникам российских спецслужб, работающим под дипломатическим прикрытием, информацию об инвестиционных проектах, важных для национальной безопасности.

По работе, сообщает TVP, подозреваемый в шпионаже имел, в частности, доступ к материалам об энергетической инфраструктуре Польши и проектам по снижению зависимости страны от поставок российского газа.

Суд санкционировал арест Марека В. на три месяца.

Официально российская сторона пока не прокомментировала сообщения о задержании «шпиона».

РИА Новости сообщает, что 26 марта посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД Польши. Причины вызова посла в российской дипмиссии не уточнили.