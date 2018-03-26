Полиция нашла живыми пять человек, считавшихся пропавшими без вести при пожаре в Кемерово

В Кемерово обнаружены живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает Главное управление МВД РФ по Кемеровской области.

Данные о количестве погибших в результате пожара разнятся. На утро 26 марта МЧС сообщало о 53 погибших и 16 пропавших без вести. Еще 48 человек пострадали: 12 из них остаются в больницах Кемерово, 36 человек отправлены на амбулаторное лечение.