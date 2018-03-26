Полиция нашла живыми пять человек, считавшихся пропавшими без вести при пожаре в Кемерово
06:32, 26 марта 2018
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В Кемерово обнаружены живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает Главное управление МВД РФ по Кемеровской области.
Данные о количестве погибших в результате пожара разнятся. На утро 26 марта МЧС сообщало о 53 погибших и 16 пропавших без вести. Еще 48 человек пострадали: 12 из них остаются в больницах Кемерово, 36 человек отправлены на амбулаторное лечение.
К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми 5 из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался днем 25 марта. Возгорание локализовано, но до сих пор не потушено.
По предварительным данным, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация и не проводилась организованная эвакуация посетителей и сотрудников.
Причиной пожара называют поджог или случайное возгорание. В рамках возбужденного уголовного дела следователи задержали четырех человек.