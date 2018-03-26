На разработку укороченного SSJ-100 выделят 85 миллиардов рублей

Минпромторг предложил разработать укороченную версию самолета SSJ-100 с минимальным количеством импортных комплектующих, пишет «Коммерсант». Проект, по данным издания, поддержал президент РФ Владимир Путин, одобривший выделение финансирования в размере 85 миллиардов рублей.

Предполагается, что в новой версии SSJ-100 будет 75 кресел. Планируется внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики самолета, а также ставить на него новые двигатели ПД-10.

По данным издания, десять укороченных SSJ-100 на общую сумму в 35 миллиардов рублей готов заказать специальный летный отряд «Россия». Возможность заказа примерно 30 самолетов рассматривает Минобороны.

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), выпускающие SSJ-100, также рассчитывают на заказы и от коммерческих авиакомпаний. В частности, пишет «Коммерсант», интерес к новому самолету проявили в S7.