На разработку укороченного SSJ-100 выделят 85 миллиардов рублей
Минпромторг предложил разработать укороченную версию самолета SSJ-100 с минимальным количеством импортных комплектующих, пишет «Коммерсант». Проект, по данным издания, поддержал президент РФ Владимир Путин, одобривший выделение финансирования в размере 85 миллиардов рублей.
Предполагается, что в новой версии SSJ-100 будет 75 кресел. Планируется внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики самолета, а также ставить на него новые двигатели ПД-10.
По данным издания, десять укороченных SSJ-100 на общую сумму в 35 миллиардов рублей готов заказать специальный летный отряд «Россия». Возможность заказа примерно 30 самолетов рассматривает Минобороны.
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), выпускающие SSJ-100, также рассчитывают на заказы и от коммерческих авиакомпаний. В частности, пишет «Коммерсант», интерес к новому самолету проявили в S7.
В ГСС уточнили, что новая версия SSJ100 может выйти на рынок в конце 2022-го — начале 2023 года, но ряд источников «Ъ» в авиапроме считают сроки слишком оптимистичными. По их оценке, на разработку документации и строительство нескольких опытных образцов потребуется не менее восьми лет