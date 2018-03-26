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На разработку укороченного SSJ-100 выделят 85 миллиардов рублей

Коммерсант
05:17, 26 марта 2018
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Минпромторг предложил разработать укороченную версию самолета SSJ-100 с минимальным количеством импортных комплектующих, пишет «Коммерсант». Проект, по данным издания, поддержал президент РФ Владимир Путин, одобривший выделение финансирования в размере 85 миллиардов рублей.

Предполагается, что в новой версии SSJ-100 будет 75 кресел. Планируется внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики самолета, а также ставить на него новые двигатели ПД-10.

По данным издания, десять укороченных SSJ-100 на общую сумму в 35 миллиардов рублей готов заказать специальный летный отряд «Россия». Возможность заказа примерно 30 самолетов рассматривает Минобороны.

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), выпускающие SSJ-100, также рассчитывают на заказы и от коммерческих авиакомпаний. В частности, пишет «Коммерсант», интерес к новому самолету проявили в S7.

В ГСС уточнили, что новая версия SSJ100 может выйти на рынок в конце 2022-го — начале 2023 года, но ряд источников «Ъ» в авиапроме считают сроки слишком оптимистичными. По их оценке, на разработку документации и строительство нескольких опытных образцов потребуется не менее восьми лет

Коммерсант
Самолет SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100), разработанный «Гражданскими самолетами Сухого» при участии Alenia Aermacchi, совершил первый полет в 2008 году. Серийное производство было начато в 2011 году. 
По состоянию на середину марта 2018 года, заказчикам было передано 127 самолетов SSJ-100.
Самый большой парк SSJ-100 из российских авиакомпаний у «Аэрофлота» — более 40 самолетов.
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