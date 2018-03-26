МЧС сообщило о 64 погибших при пожаре в Кемерово

Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово достигло 64 человек. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. Тела 15 погибших опознаны, сообщает Следственный комитет.

По словам министра, под завалами в здании остаются еще шесть человек.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в общей сложности пострадали 44 человека. Десять из них остаются в больницах города.