МЧС сообщило о 64 погибших при пожаре в Кемерово
08:35, 26 марта 2018
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Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово достигло 64 человек. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. Тела 15 погибших опознаны, сообщает Следственный комитет.
По словам министра, под завалами в здании остаются еще шесть человек.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в общей сложности пострадали 44 человека. Десять из них остаются в больницах города.
«Пропавшие без вести есть, еще не подняли шесть человек. Генная экспертиза уточнит кто погиб, — рассказал Пучков. — Конструкция здания не устойчива, спасатели работают с риском для жизни».
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Почти на всей площади возгорания произошло обрушение кровли. Возгорание было локализовано лишь спустя 12 часов.
По данным РИА Новости, 26 марта горение внутри здания возобновилось. Как заявил глава МЧС Пучков, задымление в ТЦ появилось из-за того, что тление в завалах перешло в активную фазу.
В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, из-за чего не была проведена организованная эвакуация посетителей и сотрудников.
Причинами пожара предварительно называют поджог или случайное возгорание. В рамках возбужденного уголовного дела следователи задержали четырех человек. Ущерб от пожара оценивается в четыре миллиарда рублей.