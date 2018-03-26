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AliExpress запустит сервис групповых покупок

Коммерсант
06:06, 26 марта 2018
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Китайская торговая площадка AliExpress откроет сервис групповых покупок, пишет «Коммерсант». Скидка при совместной покупке, сообщили изданию представители компании, может достигать 50% стоимости товара.

Для получения групповой скидки нужно будет в течение суток найти как минимум еще одного покупателя на тот же товар. Если второй покупатель в течение 24 часов не оформит покупку, то организатор сделки получит деньги обратно и его заказ по специальной цене будет отменен, пояснили в компании.

Групповые скидки на первом этапе будут доступны при покупке электроники, одежды и детских товаров — всего более 700 наименований. В течение года планируется распространить возможность групповых скидок на большинство продуктов, продающихся на AliExpress и торговой площадке Tmall.

Такой подход позволит привлечь на площадку новых пользователей и повысить активность внутри социальных платформ AliExpress, где пользователи смогут координироваться с другими покупателями для совместного шопинга, полагает директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский. «Наши исследования показывают, что активность пользователей, которые готовы покупать вместе, особенно высока перед большими распродажами», — пояснил он.

Коммерсант
Представительство AliExpress в России работает с июня 2015 года. На торговой площадке, в числе прочих, представлены российские продавцы.
В сентябре 2017 года компания Alibaba Group, которой принадлежит AliExpress, объявила о запуске на российском рынке интернет-магазина Tmall с товарами среднего и более высокого ценового сегмента.
По данным Mediascope, в феврале AliExpress занимал восьмую позицию в списке самых популярных интернет-ресурсов в России.
В феврале о тестировании мобильного приложения «Дешевле вместе» на Android для скидок по совместным покупкам объявила Mail.ru Group. Скидка, как сообщили в компании, может достигать 90%.
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