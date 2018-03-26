AliExpress запустит сервис групповых покупок

Китайская торговая площадка AliExpress откроет сервис групповых покупок, пишет «Коммерсант». Скидка при совместной покупке, сообщили изданию представители компании, может достигать 50% стоимости товара.

Для получения групповой скидки нужно будет в течение суток найти как минимум еще одного покупателя на тот же товар. Если второй покупатель в течение 24 часов не оформит покупку, то организатор сделки получит деньги обратно и его заказ по специальной цене будет отменен, пояснили в компании.

Групповые скидки на первом этапе будут доступны при покупке электроники, одежды и детских товаров — всего более 700 наименований. В течение года планируется распространить возможность групповых скидок на большинство продуктов, продающихся на AliExpress и торговой площадке Tmall.