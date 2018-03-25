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В Новгородской области мужчина ранил полицейского из ружья и заперся в доме. Началась перестрелка

ТАСС
10:30, 25 марта 2018
Надежный источник
Обновление. В Следственном комитете заявили, что подозреваемый в нападении на полицейского задержан.

В деревне Назарьино в Новгородской области местный житель напал на полицейских, обстреляв их из охотничьего ружья. Один сотрудник полиции был госпитализирован в тяжелом состоянии.

После этого нападавший забаррикадировался в доме, началась перестрелка. Сотрудники СОБР начали штурм здания, его забрасывают шумовыми гранатами.

По информации РЕН, мужчина сам вызвал полицию, заявив, что «ему память стирают». Сообщается, что его зовут Геннадий, ему 52 года. В доме, по неподтвержденным данным, есть три охотничьих ружья.

Следственный комитет возбудил дело о покушении на жизнь сотрудника полиции.

«Сейчас берут дом штурмом. СОБР закидывает его шумовыми гранатами. Подозреваемый отстреливается», — сказали в СК.

ТАСС
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