СК: в кемеровском торговом центре погибли пять человек, еще 30 госпитализированы

Интерфакс
14:42, 25 марта 2018
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При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли пять человек. Об этом рассказали в Следственном комитете России. Как передает «Интерфакс», речь идет о трех женщинах, мужчине и ребенке.

Ранее ведомство сообщало о троих погибших детях и женщине. Всего за медицинской помощью обратились 32 пострадавших, из которых 30 госпитализированы, добавили в СК.

Родственники также разыскивают 17 человек, которые находились в торговом центре в момент пожара.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерово начался днем 25 марта и на момент публикации новости не потушен. В центре не сработала пожарная сигнализация, некоторые посетители оказались отрезаны от выхода.
В Кемеровской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар в кемеровском торговом центре

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