СК: в кемеровском торговом центре погибли пять человек, еще 30 госпитализированы

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли пять человек. Об этом рассказали в Следственном комитете России. Как передает «Интерфакс», речь идет о трех женщинах, мужчине и ребенке.

Ранее ведомство сообщало о троих погибших детях и женщине. Всего за медицинской помощью обратились 32 пострадавших, из которых 30 госпитализированы, добавили в СК.

Родственники также разыскивают 17 человек, которые находились в торговом центре в момент пожара.