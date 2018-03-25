Россиянин Сергей Сироткин сошел с дистанции в своей первой гонке «Формулы 1»

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сошел с дистанции по время Гран-при Австралии — своей первой гонке «Формулы 1». Сироткин выбыл из гонки на шестом круге.

1º GP para o russo @sirotkin_sergey e o 1º abandono da época. Game Over. Foto @cardriverthef1 pic.twitter.com/oJmEegPpUK — RTP Mundial de F1 (@f1rtp) March 25, 2018

Сироткин передал по радио, что у него возникли проблемы с тормозами.

El ruso Sergey Sirotkin de la Escudería Williams abandona la carrera del GP de Australia por problemas con los frenos https://t.co/9Av3dZjm6h pic.twitter.com/zN9tjbppbk — Televisa Deportes (@TD_Deportes) March 25, 2018

Гран-при Австралии выиграл Себастьян Феттель из «Феррари», второй пилот команды Кими Райкконен пришел третьим. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».