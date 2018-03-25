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Россиянин Сергей Сироткин сошел с дистанции в своей первой гонке «Формулы 1»

Sports.ru
06:19, 25 марта 2018
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Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сошел с дистанции по время Гран-при Австралии — своей первой гонке «Формулы 1». Сироткин выбыл из гонки на шестом круге.

Сироткин передал по радио, что у него возникли проблемы с тормозами.

Гран-при Австралии выиграл Себастьян Феттель из «Феррари», второй пилот команды Кими Райкконен пришел третьим. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

О начале выступления Сироткина за «Уильямс» было официально объявлено в январе 2018 года. Он стал третьим россиянином, выступающим в «Формуле 1» после Виталия Петрова и Даниила Квята.

Что надо знать о Сергее Сироткине

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