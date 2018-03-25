Путин поручил главе МЧС вылететь в Кемерово

Интерфакс
17:04, 25 марта 2018
Надежный источник

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову отправиться в Кемерово для руководства спасательной операцией на пожаре в местном торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева», — отметил пресс-секретарь.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался днем 25 марта и не потушен до сих пор. По данным Следственного комитета, погибли пять человек, в том числе один ребенок. В больницах находятся 30 пострадавших.

Пожар в кемеровском ТЦ

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