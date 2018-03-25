При пожаре в Кемерово погибли 37 человек

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 37 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения. Число погибших также подтвердили в Следственном комитете.

По предварительной информации, среди погибших девять детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника управления МЧС по Кемеровской области Евгения Дедюхина.

Медицинская помощь оказана 50 пострадавшим, 43 из них были госпитализированы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Дедюхина (изначально сообщалось о 43 пострадавших). В больницах остаются 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Пропавшими без вести, по последним данным, числятся 64 человека, заявил Дедюхин. Ранее сообщалось о 69 пропавших.