Причиной пожара в кемеровском торговом центре могла стать неисправная проводка

Причиной возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово могла стать неисправная электропроводка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.

По словам собеседника агентства, будут рассмотрены и другие версии произошедшего, в том числе версия поджога, но пока она не является приоритетной.

Пожар в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня». Время 23:00 (25.03.2018) Видимо — Невидимо

На данный момент в торговом центре продолжается тушение пожара; на третьем этаже остались очаги пламени, огонь распространяется, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее агентство со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Кемеровской области сообщило, что пожар ликвидирован.

Как пишет местный сайт Vse42.Ru со ссылкой на источник в экстренных службах области, открытые источники огня остались в одном из залов кинотеатра.