Причиной пожара в кемеровском торговом центре могла стать неисправная проводка
Причиной возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово могла стать неисправная электропроводка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.
По словам собеседника агентства, будут рассмотрены и другие версии произошедшего, в том числе версия поджога, но пока она не является приоритетной.
На данный момент в торговом центре продолжается тушение пожара; на третьем этаже остались очаги пламени, огонь распространяется, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее агентство со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Кемеровской области сообщило, что пожар ликвидирован.
Как пишет местный сайт Vse42.Ru со ссылкой на источник в экстренных службах области, открытые источники огня остались в одном из залов кинотеатра.
«Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал источник «Интерфакса».