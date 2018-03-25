Причиной пожара в кемеровском торговом центре могла стать неисправная проводка

Интерфакс
20:35, 25 марта 2018
Требует подтверждения

Причиной возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово могла стать неисправная электропроводка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.

По словам собеседника агентства, будут рассмотрены и другие версии произошедшего, в том числе версия поджога, но пока она не является приоритетной.

Пожар в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня». Время 23:00 (25.03.2018)
Видимо — Невидимо

На данный момент в торговом центре продолжается тушение пожара; на третьем этаже остались очаги пламени, огонь распространяется, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее агентство со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Кемеровской области сообщило, что пожар ликвидирован.

Как пишет местный сайт Vse42.Ru со ссылкой на источник в экстренных службах области, открытые источники огня остались в одном из залов кинотеатра.

«Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал источник «Интерфакса».

Интерфакс
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался около 16:00 по местному времени (12:00 мск) 25 марта. Изначально сообщалось, что возгорание началось из-за поджога поролонового наполнителя в детском батутном бассейне.
По последним данным, при пожаре погибли 37 человек, еще около пятидесяти человеки пострадали. Десятки человек числятся пропавшими без вести.

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