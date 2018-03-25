«Новая газета»: Кадыров опубликовал видео с человеком, который много лет был в розыске
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором, как пишет «Новая газета», запечатлен Шаа Турлаев — бывший начальник охраны президента непризнанной Ичкерии Аслана Масхадова. На видео Кадыров называет мужчину «Седой» и по фамилии — Турлаев.
По информации «Новой», против Турлаева еще в 2010 году было возбуждено уголовное дело — его подозревали в причастности к двум заказным убийствам и трем покушениям. В 2014 году оперативники отчитались, что установить местонахождение Турлаева «не представляется возможным».
Обновление. Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что «Новая газета» устроила «настоящую травлю». «Шаа — инвалид, потерял ногу. Зачем „Новая газета“ устраивает эту бессовестную травлю? Презумпцию невиновности никто не отменял. Он что, был осужден?» — добавил Умаров.
Если на официальном сайте МВД РФ в поисковую систему «Внимание, розыск!» ввести данные Шаа Турлаева, 1969 года рождения, то на почту приходит ответ: «Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют». «Новая газета» проверила базу несколько раз и намерена направить запрос в МВД РФ с просьбой пояснить, находится ли в федеральном розыске Шаа Турлаев и если он был удален из базы, то какие правовые основания для этого были.