«Новая газета»: Кадыров опубликовал видео с человеком, который много лет был в розыске

Если на официальном сайте МВД РФ в поисковую систему «Внимание, розыск!» ввести данные Шаа Турлаева, 1969 года рождения, то на почту приходит ответ: «Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют». «Новая газета» проверила базу несколько раз и намерена направить запрос в МВД РФ с просьбой пояснить, находится ли в федеральном розыске Шаа Турлаев и если он был удален из базы, то какие правовые основания для этого были.