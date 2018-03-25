МЧС: после пожара в кемеровском торговом центре пропали без вести 35 человек

В Кемерово после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести числятся 35 человек. Об этом рассказал первый замглавы управления МЧС по региону Евгений Дедюхин.

Он пояснил, что это те люди, которых не могут найти родственники. Дедюхин также добавил, что спасатели пока не могут добраться до крыла здания, где находились кинозалы.

В больницы за помощью обратились 32 человека, двое уже отпущены домой.