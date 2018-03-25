МЧС: после пожара в кемеровском торговом центре пропали без вести 35 человек
16:49, 25 марта 2018
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В Кемерово после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести числятся 35 человек. Об этом рассказал первый замглавы управления МЧС по региону Евгений Дедюхин.
Он пояснил, что это те люди, которых не могут найти родственники. Дедюхин также добавил, что спасатели пока не могут добраться до крыла здания, где находились кинозалы.
В больницы за помощью обратились 32 человека, двое уже отпущены домой.
Следственный комитет сообщил, что при пожаре в «Зимней вишне» погибли пять человек: три женщины, мужчина и ребенок.
По одной из версий, которую привел неназванный источник ТАСС, пожар мог начаться из-за игры с огнем на детской игровой площадке, где загорелся поролоновый шарик.
Пожар в кемеровском торговом центре тушат почти восемь часов. В МЧС ранее рассказали, что в здании началось обрушение перекрытий.
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