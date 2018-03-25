Количество погибших в кемеровском торговом центре выросло до семи человек
18:45, 25 марта 2018
Надежный источник
При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли семь человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Ранее источник местного издания Vse42.ru рассказал, что пожарным удалось пробиться на четвертый этаж, где началось возгорание. Там нашли тела мужчины и ребенка.
Официально сообщалось о пяти погибших: трех женщинах, мужчине и ребенке.
Пожар в торговом центре начался днем 25 марта и не потушен до сих пор. По предварительной версии, возгорание началось в детском батутном бассейне, где кто-то поджег поролоновый наполнитель.
После пожара в больницы Кемерово были госпитализированы 30 человек. Еще 35 числятся пропавшими без вести.
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