Количество погибших в кемеровском торговом центре выросло до семи человек

ТАСС
18:45, 25 марта 2018
Надежный источник

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли семь человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Ранее источник местного издания Vse42.ru рассказал, что пожарным удалось пробиться на четвертый этаж, где началось возгорание. Там нашли тела мужчины и ребенка.

Официально сообщалось о пяти погибших: трех женщинах, мужчине и ребенке.

Пожар в торговом центре начался днем 25 марта и не потушен до сих пор. По предварительной версии, возгорание началось в детском батутном бассейне, где кто-то поджег поролоновый наполнитель.
После пожара в больницы Кемерово были госпитализированы 30 человек. Еще 35 числятся пропавшими без вести.

Пожар в кемеровском ТЦ

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