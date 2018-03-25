Количество погибших в кемеровском торговом центре выросло до семи человек

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли семь человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Ранее источник местного издания Vse42.ru рассказал, что пожарным удалось пробиться на четвертый этаж, где началось возгорание. Там нашли тела мужчины и ребенка.

Официально сообщалось о пяти погибших: трех женщинах, мужчине и ребенке.