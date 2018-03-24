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Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток ареста

Алексей Навальный
12:32, 24 марта 2018
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Глава кампании Алексея Навального Леонид Волков вышел из спецприемника после 30 суток ареста.

Глава кампании Леонид Волков был арестован 22 февраля. Симоновский суд признал его виновным в организации протестной акции 28 января с помощью твитов.
После недопуска до выборов штаб Навального организовал «Забастовку избирателей» — бойкот голосования и кампанию по наблюдению. В последние дни перед выборами во многих регионах сотрудники и волонтеры его штабов были задержаны.
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