Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток ареста

Глава кампании Леонид Волков был арестован 22 февраля. Симоновский суд признал его виновным в организации протестной акции 28 января с помощью твитов.

После недопуска до выборов штаб Навального организовал «Забастовку избирателей» — бойкот голосования и кампанию по наблюдению. В последние дни перед выборами во многих регионах сотрудники и волонтеры его штабов были задержаны.