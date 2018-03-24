Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток ареста
Глава кампании Алексея Навального Леонид Волков вышел из спецприемника после 30 суток ареста.
Ура! Волков @leonidvolkov вышел на свободу после 30 суток ареста pic.twitter.com/awMO9mycDx— Alexey Navalny (@navalny) March 24, 2018
Глава кампании Леонид Волков был арестован 22 февраля. Симоновский суд признал его виновным в организации протестной акции 28 января с помощью твитов.
После недопуска до выборов штаб Навального организовал «Забастовку избирателей» — бойкот голосования и кампанию по наблюдению. В последние дни перед выборами во многих регионах сотрудники и волонтеры его штабов были задержаны.