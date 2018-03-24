Илья Яшин обвинил мэрию Москвы в травле своей бабушки. К ней в дом престарелых пришли журналисты «Лайфа», НТВ и ТВЦ
Оппозиционер Илья Яшин обвинил мэрию Москвы в заказе кампании в СМИ по травле его 84-летней бабушки Александры Дмитриевны. Материалы про то, как она живет в частном пансионате для престарелых людей, 22-23 марта появились на «Лайфе», НТВ и ТВЦ.
«Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину», — написал Яшин в фейсбуке.
По словам Яшина, директор пансионата заявил, что был вынужден пустить в здание тележурналистов. «Сказали, что варианта два: либо он пустит ТВ к моей бабушке, либо завтра же прокуратура „найдет“ какие-нибудь нарушения и оформит постановление о закрытии пансионата», — сообщил политик.
Связано это, судя по всему, с выборами мэра, которые пройдут в нашем городе через пять месяцев. В мэрии явно ждут, что я пойду против Собянина на выборы. И посылают четкий сигнал: даже не думай, это будет бой без правил, мы будем бить по всему, что тебе дорого. Их расчет понятен — под таким давлением человек обычно отступает.
Знаете, я занимаюсь политикой уже давно. Видел много дерьма и думал, что привык ко всему. Но кремлевская пропаганда пробила очередное дно. То, что они сделали, это просто за гранью добра и зла. «Лайф» представили «сенсационное расследование» о том, что я сдал свою бабушку в «тюрьму для стариков». Моей бабушке летом исполнится 85. Пару лет назад она стала путать имена родственников, звать деда, который умер еще в 2005 году. Врачи объяснили это старческой деменцией. Мы устроили её в частный пансионат, где она находится под присмотром врачей и социальных работников. Это позволило улучшить её психологическое состояние и продлить жизнь. Уроды из «Лайф» при помощи полиции прорвались с камерой к моей бабушке и устроили ей настоящий допрос, чтобы опубликовать свое лживое «расследование». У бабушки сейчас повышенное давление и плохое самочувствие. «Лайф» — часть медиаимперии Юрия Ковальчука, близкого друга Путина и одного из учредителей кооператива «Озеро». Им можно всё: слежка, вмешательство в частную жизнь, издевательство над пожилыми людьми. Запредельный цинизм, безнаказанность и при этом — содействие полиции и спецслужб. Но знаете, что больше всего выводит из себя? Да, я оппонент власти и знаю, что по мне могут бить, дискредитировать и провоцировать. Я готов к таким вещам, потому что сознательно выбрал этот путь и прекрасно понимаю все его издержки и риски. Но этот выбор сделал я. Ни мои родители, ни моя пожилая бабушка. Какого же черта вы себе такое позволяете, рогатые вы черти без и стыда и совести. Подробно я рассказал обо всём этом в ролике. Смотрите.Опубликовано Ильей Яшиным 22 марта 2018 г.