Илья Яшин обвинил мэрию Москвы в травле своей бабушки. К ней в дом престарелых пришли журналисты «Лайфа», НТВ и ТВЦ

Знаете, я занимаюсь политикой уже давно. Видел много дерьма и думал, что привык ко всему. Но кремлевская пропаганда пробила очередное дно. То, что они сделали, это просто за гранью добра и зла. «Лайф» представили «сенсационное расследование» о том, что я сдал свою бабушку в «тюрьму для стариков». Моей бабушке летом исполнится 85. Пару лет назад она стала путать имена родственников, звать деда, который умер еще в 2005 году. Врачи объяснили это старческой деменцией. Мы устроили её в частный пансионат, где она находится под присмотром врачей и социальных работников. Это позволило улучшить её психологическое состояние и продлить жизнь. Уроды из «Лайф» при помощи полиции прорвались с камерой к моей бабушке и устроили ей настоящий допрос, чтобы опубликовать свое лживое «расследование». У бабушки сейчас повышенное давление и плохое самочувствие. «Лайф» — часть медиаимперии Юрия Ковальчука, близкого друга Путина и одного из учредителей кооператива «Озеро». Им можно всё: слежка, вмешательство в частную жизнь, издевательство над пожилыми людьми. Запредельный цинизм, безнаказанность и при этом — содействие полиции и спецслужб. Но знаете, что больше всего выводит из себя? Да, я оппонент власти и знаю, что по мне могут бить, дискредитировать и провоцировать. Я готов к таким вещам, потому что сознательно выбрал этот путь и прекрасно понимаю все его издержки и риски. Но этот выбор сделал я. Ни мои родители, ни моя пожилая бабушка. Какого же черта вы себе такое позволяете, рогатые вы черти без и стыда и совести. Подробно я рассказал обо всём этом в ролике. Смотрите.