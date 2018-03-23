Сотрудников мэрии Сеула заставят вовремя уходить с работы по пятницам. Им будут принудительно отключать компьютеры

Городская администрация Сеула, столицы Южной Кореи, заявила, что по пятницам компьютеры ее сотрудников начнут отключать, чтобы люди не задерживались на работе. Об этом сообщает BBC News.

Инициатива стартует с 30 марта, продлится три месяца и будет разделена на три стадии. Во время первой компьютеры будут выключать в 20:00. На второй стадии, которая начнется в апреле, во вторую и четвертую пятницу месяца отключение будет происходить на полчаса раньше, в 19:30. На третьей стадии в мае компьютеры будут отключаться в 19:00 каждую пятницу.

По словам мэрии, под автоматическое отключение компьютеров попадут все сотрудники. Исключения будут сделаны только при особых обстоятельствах.

При этом, как отмечает BBC News со ссылкой на данные мэрии Сеула, 67% госслужащих попросили не включать их в программу принудительного отключения компьютеров.