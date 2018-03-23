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Сотрудников мэрии Сеула заставят вовремя уходить с работы по пятницам. Им будут принудительно отключать компьютеры

BBC News
10:08, 23 марта 2018
Надежный источник

Городская администрация Сеула, столицы Южной Кореи, заявила, что по пятницам компьютеры ее сотрудников начнут отключать, чтобы люди не задерживались на работе. Об этом сообщает BBC News.

Инициатива стартует с 30 марта, продлится три месяца и будет разделена на три стадии. Во время первой компьютеры будут выключать в 20:00. На второй стадии, которая начнется в апреле, во вторую и четвертую пятницу месяца отключение будет происходить на полчаса раньше, в 19:30. На третьей стадии в мае компьютеры будут отключаться в 19:00 каждую пятницу.

По словам мэрии, под автоматическое отключение компьютеров попадут все сотрудники. Исключения будут сделаны только при особых обстоятельствах.

При этом, как отмечает BBC News со ссылкой на данные мэрии Сеула, 67% госслужащих попросили не включать их в программу принудительного отключения компьютеров.

Южная Корея — одна из стран с самым долгим рабочим днем в мире. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2016 году средний южнокореец работал 2069 часов — примерно на 500 часов больше, чем средний житель Западной Европы. Госслужащие в Южной Корее работают еще больше, около 2700 часов в год.
В начале марта парламент Южной Кореи одобрил сокращение рабочей недели в стране с 68 до 52 часов. Новшество выступит в силу с июля 2018 года, но на первом этапе под него попадут только компании, где работает не менее 300 человек. Для более мелких организаций сокращенную рабочую неделю будут вводить поэтапно до 2021 года.
С помощью сокращения рабочих часов южнокорейские власти надеются создать больше рабочих мест, повысить продуктивность людей и рождаемость в стране. По данным СМИ, компании не поддержали инициативу властей; также ее раскритиковали некоторые работники: они опасаются, что из-за сокращения рабочей недели у них уменьшится зарплата.

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