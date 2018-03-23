Профсоюз журналистов призвал ОБСЕ бойкотировать Леонида Слуцкого

Российский независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ прекратить сотрудничество с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

Открытое письмо, которое может подписать любой желающий представитель СМИ, опубликовано на сайте профсоюза.

В документе журналисты призывают иностранные издания присоединиться к бойкоту Госдумы, а также осудить действия депутата Слуцкого и его коллег из комиссии по этике, «призвав их извиниться за нарушение личной неприкосновенности и оправдание харассмента».

«К сожалению, в России дисциплинарные меры по таким инцидентам никогда не будут применены к депутатам — вместо этого их применяют к самим журналистам. Мы, представители профессионального сообщества, убеждены, что только международное осуждение и остракизм способны заставить председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого публично извиниться и сдать депутатский мандат». — говорится в письме.

В телеграм-канале Профсоюза журналистов сообщается, что аналогичные письма будут или уже были разосланы в парламенты всех стран Евросоюза, в Сенат и Конгресс США, близкому другу депутата князю Монако Альберу II, в Ассамблею Межпарламентского союза, на которой сейчас в Женеве присутствует Слуцкий, а также в другие международные организации, где он состоит членом.