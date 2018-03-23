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Профсоюз журналистов призвал ОБСЕ бойкотировать Леонида Слуцкого

Профсоюз журналистов
10:23, 23 марта 2018
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Российский независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ прекратить сотрудничество с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

Открытое письмо, которое может подписать любой желающий представитель СМИ, опубликовано на сайте профсоюза.

В документе журналисты призывают иностранные издания присоединиться к бойкоту Госдумы, а также осудить действия депутата Слуцкого и его коллег из комиссии по этике, «призвав их извиниться за нарушение личной неприкосновенности и оправдание харассмента».

«К сожалению, в России дисциплинарные меры по таким инцидентам никогда не будут применены к депутатам — вместо этого их применяют к самим журналистам. Мы, представители профессионального сообщества, убеждены, что только международное осуждение и остракизм способны заставить председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого публично извиниться и сдать депутатский мандат». — говорится в письме.

В телеграм-канале Профсоюза журналистов сообщается, что аналогичные письма будут или уже были разосланы в парламенты всех стран Евросоюза, в Сенат и Конгресс США, близкому другу депутата князю Монако Альберу II, в Ассамблею Межпарламентского союза, на которой сейчас в Женеве присутствует Слуцкий, а также в другие международные организации, где он состоит членом.

Мы обращаемся к Секретариату Парламентской ассамблеи и ко всем членам национальных делегаций с просьбой приостановить всякое взаимодействие с депутатом Слуцким. В России господин Слуцкий делает все, чтобы несмываемое пятно на его репутации виднелось еще ярче, и только невозможность пользоваться своими властными привилегиями и постом главы комитета Госдумы по международным делам может остановить этот омерзительный спектакль сексизма и мужского шовинизма.

Профсоюз журналистов
Леонид Слуцкий с 1999 года является депутатом Госдумы от ЛДПР, где ныне возглавляет комитет по международным делам. В 2000-2016 годах депутат был заместителем руководителя делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). С января 2012 года занимал пост заместителя председателя ПАСЕ.
В начале 2018 года Леонида Слуцкого публично обвинили в сексуальных домогательствах три журналистки: корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе.
21 марта комиссия Госдумы по депутатской этике рассмотрела заявления журналисток и пришла к выводу, что в действиях Слуцкого не было нарушения поведенческих норм, а сами обвинения носили спланированный характер, поскольку появились накануне выборов президента России.
После этого многие российские СМИ объявили о бойкоте Госдумы. В той или иной мере от сотрудничества с депутатами нижней палаты парламента отказались РБК, «Дождь», «Эхо Москвы», RTVI, «Коммерсант», «Ведомости», «Новая газета» и другие. По данным на 23 марта, аппарат Госдумы уже отозвал аккредитации у 48 журналистов.

Бойкот Госдумы из-за дела Леонида Слуцкого

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