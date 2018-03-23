Надежда Савченко объявила голодовку. Ее собираются арестовать за подготовку переворота на Украине

Надежда Савченко, подозреваемая в терроризме и подготовке государственного переворота на Украине, объявила голодовку во время заседания по избранию ей меры пресечения в Шевченковском районном суде Киева.

«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня <…> Я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и [пережила] 6 дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и у украинской власти », — сказала Савченко.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко и руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан планировали теракт в парламенте и покушение на президента Петра Порошенко. Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего ее задержали.

В подтверждение обвинений Генпрокуратуры предоставила Верховной Раде видео- и аудиозаписи, на одной из которых Савченко говорит: «Я предлагаю переворот. Потому что их надо убирать физически — причем всех и сразу». Савченко заявила, что это была «политическая провокация» с ее стороны.

Бывшая военнослужащая украинской армии Надежда Савченко в 2016 году была осуждена в России на 22 года лишения свободы по делу о гибели в Донбассе двух сотрудников ВГТРК. Вскоре после приговора ее обменяли на двух россиян, осужденных на Украине за участие в войне в Донбассе. Савченко вернулась на Украину в статусе героя страны и депутата Верховной рады от партии «Батькивщина».

Ранее Савченко несколько раз объявляла голодовку — во время следствия и суда по делу о гибели сотрудников ВГТРК, а также после возвращения на Украину, в знак протеста против бездействия властей в освобождении пленных на Донбассе.