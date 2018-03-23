Минздрав разрешил мочить Манту

По ее словам, рекомендация не мочить Манту связана с тем, что обычно намокшее место вытирают, а это и есть механическое повреждение места пробы.

Главный внештатный Минздрава России Ирина Васильева заявила ТАСС, что пробу Манту можно мочить, но нельзя механически повреждать.

«Мочить можно, нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой <…> [Если на пробу попадает вода, надо] просто промокнуть и все», — сказала Васильева.

Проба Манту позволяет узнать, нет ли в организме человека микобактерий, которые вызывают туберкулез. В России пробу Манту делают детям в садах и в школах. Родителям обычно рекомендуют следить за тем, чтобы на место укола не попадала вода.

Родители имеют право отказаться от пробы Манту для ребенка, если предоставят свидетельства, что у него нет туберкулеза. Альтернативой Манту может быть анализ на туберкулез на основе препарата Диаскинтест, говорят в Минздраве.