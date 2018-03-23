ФАС объявила о сговоре Минздрава с компанией «Р-фарм». Минздрав в ответ пригрозил жалобой в Генпрокуратуру

Федеральная антимонопольная служба в ходе проверки выявила признаки сговора между министерством здравоохранения и крупнейшим производителем лекарств «Р-фарм». Об этом рассказал начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

В 2017 году «Р-фарм» 19 раз нарушила контракты на госзакупки препаратов против ВИЧ, гепатитов B и C, туберкулеза и других. Общая сумма контрактов составила 8,2 миллиарда рублей. По словам источника «Ведомостей», за такие нарушения компанию должны были внести в реестр недобросовестных поставщиков (с двухлетним запретом на участие в госзакупках), однако этого не произошло.

Минздрав назвал информацию в статье «Ведомостей» не соответствующей действительности. Там заявили, что оснований для включения «Р-фарм» в реестр недобросовестных поставщиков не было, а проверка ФАС проведена «с грубыми процессуальными нарушениями» и необъективно. Минздрав намерен в связи с этим направить жалобу в Генпрокуратуру.

В самой «Р-фарм» рассказали, что не получали преимуществ от Минздрава при участии в госзакупках или запросов от ФАС по этому поводу.