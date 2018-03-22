Верховная Рада разрешила арестовать Надежду Савченко. Ее задержали в здании парламента

Верховная Рада Украины лишила депутатской неприкосновенности Надежду Савченко и дала согласие на ее арест.

Обновление. Вскоре после голосования Савченко задержали в здании украинского парламента. В сопровождении следователей она направилась в здание СБУ.

Савченко обвиняют в терроризме и подготовке государственного переворота. По версии Генпрокуратуры Украины, депутат собиралась совершить теракт в парламенте. На заседании Верховной Рады прокуратура в подтверждение этих обвинений представила видео- и аудиозаписи.

На одной из записей Савченко говорит: «Я предлагаю переворот. Потому что их надо убирать физически — причем всех и сразу. Это один метод. Один день и только изнутри. Может быть, пару дней».

Владимир Рубан (руководитель центра «Офицерский корпус», который занимается освобождением украинских пленных в Донбассе) на встрече с Савченко рассказывал о плане нападения на правительственный квартал в Киеве: «Мы сносим красивое здание, на чертовом месте построенное. Может быть, и весь правительственный».

Матеріали досудового розслідування за фактами вчинення злочинів Н. Савченко Генеральна прокуратура України

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что Савченко и Рубан планировали покушение на президента страны Петра Порошенко. Они якобы собирались обстрелять его кортеж из крупнокалиберной снайперской винтовки.

Нападение на правительственный квартал, по версии прокуратуры, планировалось совершить с применением минометов. Оружие, как утверждает Луценко, участники заговора собирались привезти из ДНР.

Савченко ранее назвала свои действия «политической провокацией», а обсуждавшиеся планы теракта — абсурдными и неисполнимыми.

«Мне было очень важно, чтобы в это поверили. Для того, чтобы власть поняла, что она также смертна. Это не теракт, это политическая провокация», — говорила Савченко.