В Москве задержан бывший депутат Вадим Варшавский. Его подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц»
Бывший депутат Госдумы РФ Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц». Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения для Варшавского.
По данным полиции, Варшавский вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка, у которого в 2015 году отозвали лицензию.
Дело о хищении из банка «Петрокоммерц» было возбуждено в 2016 году. Следствие считает, что деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Вадим Варшавский.