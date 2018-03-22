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В Москве задержан бывший депутат Вадим Варшавский. Его подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц»

РИА Новости
06:26, 22 марта 2018
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Бывший депутат Госдумы РФ Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц». Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения для Варшавского.

По данным полиции, Варшавский вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка, у которого в 2015 году отозвали лицензию.

РИА Новости
Дело о хищении из банка «Петрокоммерц» было возбуждено в 2016 году. Следствие считает, что деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Вадим Варшавский.
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