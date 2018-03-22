В Москве задержан бывший депутат Вадим Варшавский. Его подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц»

Бывший депутат Госдумы РФ Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц». Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения для Варшавского.