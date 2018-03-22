В Госдуме бойкот СМИ после решения по Слуцкому назвали «противоречащим важнейшей задаче прессы»

Решение некоторых редакций отказаться от работы с Госдумой или отдельными ее депутатами противоречит важнейшей задаче прессы. Об этом заявил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества», — заявил он 22 марта.

Левин также прокомментировал обвинения о домогательствах, которые три журналистки выдвинули против депутата Леонида Слуцкого. По словам Левина, работа журналистов «заслуживает уважения и наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия их деятельности».