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В Чехии произошел взрыв на химическом заводе. Есть погибшие и раненые

Radio Praha
10:23, 22 марта 2018
Надежный источник

На химическом предприятии в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу произошел взрыв. Погибли не менее шести человек, также есть пострадавшие, их количество пока не уточняется.

На заводе взорвалась емкость с веществом, состав которого не раскрывается. В службе пожарной охраны сообщили, что угрозы новых взрывов на предприятии нет.

Местные власти заявили, что жители города Кралупи-над-Влтавоу находятся вне опасности.

Химзавод, где произошел взрыв, принадлежит компании Unipetrol.

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