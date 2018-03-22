В Чехии произошел взрыв на химическом заводе. Есть погибшие и раненые

На химическом предприятии в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу произошел взрыв. Погибли не менее шести человек, также есть пострадавшие, их количество пока не уточняется.

На заводе взорвалась емкость с веществом, состав которого не раскрывается. В службе пожарной охраны сообщили, что угрозы новых взрывов на предприятии нет.

Местные власти заявили, что жители города Кралупи-над-Влтавоу находятся вне опасности.

Химзавод, где произошел взрыв, принадлежит компании Unipetrol.