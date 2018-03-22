Турчак: «Единая Россия» быстро бы разобралась со Слуцким
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что разобрался бы по-мужски с Леонидом Слуцким, если бы он был депутатом его партии, сообщают «Ведомости».
Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг парламентария от ЛДПР, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.
«К сожалению, это не наш депутат, мы бы разобрались быстро. Каждый определяет для себя сам, что значит вести себя по-мужски», — заявил Турчак.
Депутата ЛДПР Леонида Слуцкого публично обвинили в сексуальных домогательствах три журналистки: корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе.
21 марта комиссия Госдумы по депутатской этике рассмотрела заявления журналисток и пришла к выводу, что в действиях Слуцкого не было нарушения поведенческих норм, а сами обвинения носили спланированный характер, поскольку появились накануне выборов президента России.
Комиссию по этике возглавляет член «Единой России» Отари Аршба. Кроме того, в ней состоят еще шесть членов этой партии: Александр Карелин, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Ирина Роднина, Шамсаил Саралиев и Михаил Терентьев.
Вслед за оглашением решения думской комиссии по делу Слуцкого несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из нижней палаты парламента. К бойкоту присоединились РБК, «Дождь», «Эхо Москвы», RTVI, «Коммерсант», «Ведомости», «Новая газета» и другие.
Андрей Турчак с 2009 года возглавлял Псковскую область. В 2017 году он покинул свою должность и стал вице-спикером Совета Федерации, а также секретарем генсовета «Единой России». Журналист Олег Кашин обвиняет Турчака в нападении, которое было совершено в ноябре 2010 года. Кашин был избит рядом со своим домом и получил тяжелые травмы. Турчак неоднократно заявлял о непричастности к этому преступлению.