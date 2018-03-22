Турчак: «Единая Россия» быстро бы разобралась со Слуцким

Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг парламентария от ЛДПР, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что разобрался бы по-мужски с Леонидом Слуцким, если бы он был депутатом его партии, сообщают «Ведомости».

«К сожалению, это не наш депутат, мы бы разобрались быстро. Каждый определяет для себя сам, что значит вести себя по-мужски», — заявил Турчак.

Депутата ЛДПР Леонида Слуцкого публично обвинили в сексуальных домогательствах три журналистки: корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе.

21 марта комиссия Госдумы по депутатской этике рассмотрела заявления журналисток и пришла к выводу, что в действиях Слуцкого не было нарушения поведенческих норм, а сами обвинения носили спланированный характер, поскольку появились накануне выборов президента России.

Комиссию по этике возглавляет член «Единой России» Отари Аршба. Кроме того, в ней состоят еще шесть членов этой партии: Александр Карелин, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Ирина Роднина, Шамсаил Саралиев и Михаил Терентьев.

Вслед за оглашением решения думской комиссии по делу Слуцкого несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из нижней палаты парламента. К бойкоту присоединились РБК, «Дождь», «Эхо Москвы», RTVI, «Коммерсант», «Ведомости», «Новая газета» и другие.

Андрей Турчак с 2009 года возглавлял Псковскую область. В 2017 году он покинул свою должность и стал вице-спикером Совета Федерации, а также секретарем генсовета «Единой России». Журналист Олег Кашин обвиняет Турчака в нападении, которое было совершено в ноябре 2010 года. Кашин был избит рядом со своим домом и получил тяжелые травмы. Турчак неоднократно заявлял о непричастности к этому преступлению.