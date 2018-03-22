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«Одноклассники» поддержали бойкот депутата Слуцкого российскими СМИ

«Одноклассники»
18:11, 22 марта 2018
Надежный источник

Соцсеть «Одноклассники» заявила о поддержке средств массовой информации, объявивших бойкот депутату Госдумы Леониду Слуцкому. Об этом сообщается на странице «ОК для медиа», посвященной развитию СМИ в этой соцсети.

Группы этих изданий будут «в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте», сообщила соцсеть.

«Пользователи „Одноклассников“ могут также выразить свою поддержку в адрес СМИ, подписавшись на их группы и поделившись этой публикацией на своей странице», — заявили в «Одноклассниках».

«Одноклассники» — против любых проявлений насилия и домогательств, и мы поддерживаем всех, кто тоже готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью

«Одноклассники»
Ряд российских СМИ объявил бойкот депутату Госдумы Леониду Слуцкому или решил отозвать из Госдумы корреспондентов после того, как думская комиссия по этике не поддержала жалобы журналисток Фариды Рустамовой и Дарьи Жук на домогательства со стороны депутата.
Члены комиссии не нашли в действиях Слуцкого нарушений и заподозрили журналисток в спланированной акции в связи с выборами президента России.

Слуцкий должен уйти

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