«Одноклассники» поддержали бойкот депутата Слуцкого российскими СМИ

Соцсеть «Одноклассники» заявила о поддержке средств массовой информации, объявивших бойкот депутату Госдумы Леониду Слуцкому. Об этом сообщается на странице «ОК для медиа», посвященной развитию СМИ в этой соцсети.

Группы этих изданий будут «в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте», сообщила соцсеть.

«Пользователи „Одноклассников“ могут также выразить свою поддержку в адрес СМИ, подписавшись на их группы и поделившись этой публикацией на своей странице», — заявили в «Одноклассниках».