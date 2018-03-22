«Одноклассники» поддержали бойкот депутата Слуцкого российскими СМИ
Соцсеть «Одноклассники» заявила о поддержке средств массовой информации, объявивших бойкот депутату Госдумы Леониду Слуцкому. Об этом сообщается на странице «ОК для медиа», посвященной развитию СМИ в этой соцсети.
Группы этих изданий будут «в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте», сообщила соцсеть.
«Пользователи „Одноклассников“ могут также выразить свою поддержку в адрес СМИ, подписавшись на их группы и поделившись этой публикацией на своей странице», — заявили в «Одноклассниках».
«Одноклассники» — против любых проявлений насилия и домогательств, и мы поддерживаем всех, кто тоже готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью