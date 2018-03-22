Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании его президентской кампании Муаммаром Каддафи

Бывший глава государства был задержан утром 20 марта в полицейском участке Нантера в пригороде Парижа, куда он явился для дачи показаний по делу о финансировании его президентской кампании. Допрос продолжался двое суток, на ночь Саркози отпустили домой, сообщает BFMTV. По окончанию допроса Саркози был отпущен из-под стражи.

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о возможном финансировании его избирательной кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи.

Расследование по делу финансирования кампании Саркози было открыто в 2013 году, но первый допрос бывшего президента состоялся только в марте 2018 года.

Обвинения в адрес Саркози впервые были озвучены еще в 2011 году сыном бывшего ливийского лидера Саифом аль-Исламом Каддафи. Год спустя издание Mediapart опубликовало документы, согласно которым Ливия выделила на поддержку Саркози 50 миллионов евро. Французский президент неоднократно опровергал эти обвинения.

21 марта сын Каддафи вновь заявил , что располагает доказательствами финансирования Ливией кампании Саркози и готов выступил свидетелем по этому делу.

Николя Саркози также является фигурантом дела о финансировании его президентской кампании 2012 года. По версии следствия, PR-агентство Bygmalion выделило партии Саркози более 18 миллионов евро, которые затем были скрыты и не учтены в качестве расходов на его президентскую кампанию.