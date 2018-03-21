В Техасе застрелили подозреваемого в рассылке бомб

Подозреваемый был обнаружен в ночь на 21 марта на автостраде Interstate 35 в районе города Раунд-Рок. При задержании преступник взорвал некий предмет, после чего был застрелен офицером полиции.

Полиция Техаса выследила и застрелила мужчину, подозреваемого в массовой рассылке бомб в столице штата Остине.

С начала марта в Остине произошли четыре взрыва, в результате которых пострадали несколько человек. Бомбы рассылались под видом посылок местным жителям. Их оставляли на пороге домов жертв. Полиция подозревала, что покушения могли совершаться на расовой почве.