Откройте Доминикану!Партнерская игра

В Техасе застрелили подозреваемого в рассылке бомб

KXAN
09:17, 21 марта 2018
Надежный источник

Полиция Техаса выследила и застрелила мужчину, подозреваемого в массовой рассылке бомб в столице штата Остине.

Подозреваемый был обнаружен в ночь на 21 марта на автостраде Interstate 35 в районе города Раунд-Рок. При задержании преступник взорвал некий предмет, после чего был застрелен офицером полиции.

С начала марта в Остине произошли четыре взрыва, в результате которых пострадали несколько человек. Бомбы рассылались под видом посылок местным жителям. Их оставляли на пороге домов жертв. Полиция подозревала, что покушения могли совершаться на расовой почве.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Процедура блокировки Telegram запущена. Но это надолго

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы