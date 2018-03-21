Сотрудники ФСБ подтвердили, что применили против задержанного анархиста электрошокер. Он якобы пытался сбежать

Оперативники Федеральной службы безопасности в беседе со следователями подтвердили применение электрошокеров против задержанного в Санкт-Петербурге анархиста Виктора Филинкова. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Фонтанка».

По словам оперативников, Филинков пытался сбежать и других способов остановить его не было. Издание не уточняет, сколько раз, по словам сотрудников ФСБ, Филинкова ударили электрошокером — правозащитники зафиксировали на теле активиста десятки отметин.

Какое решение приняли следователи после опроса сотрудников ФСБ, не уточняется. Медицинская экспертиза не зафиксировала причинение вреда здоровью Филинкова.