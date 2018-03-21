Сотрудники ФСБ подтвердили, что применили против задержанного анархиста электрошокер. Он якобы пытался сбежать

Фонтанка.ру
05:30, 21 марта 2018
Требует подтверждения

Оперативники Федеральной службы безопасности в беседе со следователями подтвердили применение электрошокеров против задержанного в Санкт-Петербурге анархиста Виктора Филинкова. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Фонтанка».

По словам оперативников, Филинков пытался сбежать и других способов остановить его не было. Издание не уточняет, сколько раз, по словам сотрудников ФСБ, Филинкова ударили электрошокером — правозащитники зафиксировали на теле активиста десятки отметин.

Какое решение приняли следователи после опроса сотрудников ФСБ, не уточняется. Медицинская экспертиза не зафиксировала причинение вреда здоровью Филинкова.

Электрометки на теле Филинкова ФСБ признала, но объяснила их служебной надобностью. Подозреваемый якобы оказал сопротивление и предпринял попытку к бегству, и ничем иным, кроме шокеров, его было не остановить.

Фонтанка.ру
О задержании Филинкова стало известно 25 января — оперативники ФСБ встретили его в аэропорту Пулково. По словам Филинкова, после этого оперативники били его током, добиваясь признательных показаний.
По версии ФСБ, Филинков состоит в «террористическом сообществе „Сеть“». Вместе с ним по делу проходят еще несколько активистов из Петербурга и Пензы. Некоторые из них также жаловались на пытки.
Проходящий свидетелем по делу Илья Капустин в марте уехал из России и попросил политического убежища в Финляндии.

Задержания анархистов

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