Сотрудники ФСБ подтвердили, что применили против задержанного анархиста электрошокер. Он якобы пытался сбежать
Оперативники Федеральной службы безопасности в беседе со следователями подтвердили применение электрошокеров против задержанного в Санкт-Петербурге анархиста Виктора Филинкова. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Фонтанка».
По словам оперативников, Филинков пытался сбежать и других способов остановить его не было. Издание не уточняет, сколько раз, по словам сотрудников ФСБ, Филинкова ударили электрошокером — правозащитники зафиксировали на теле активиста десятки отметин.
Какое решение приняли следователи после опроса сотрудников ФСБ, не уточняется. Медицинская экспертиза не зафиксировала причинение вреда здоровью Филинкова.
Электрометки на теле Филинкова ФСБ признала, но объяснила их служебной надобностью. Подозреваемый якобы оказал сопротивление и предпринял попытку к бегству, и ничем иным, кроме шокеров, его было не остановить.