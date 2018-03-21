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Роспотребнадзор не нашел превышения ПДК вредных веществ в Волоколамске. Там отравились десятки детей

РИА Новости
12:51, 21 марта 2018

Роспотребнадзор не обнаружил превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За последние сутки проведено 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. При исследовании воздуха превышения [предельно допустимой концентрации] указанных веществ не выявлено», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

РИА Новости
Около 50 детей из разных школ Волоколамска 21 марта обратились за помощью в местную больницу; 23 из них госпитализированы с признаками отравления. Причиной недомогания у детей стал выброс сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», расположенном в нескольких километрах от Волоколамска.
Полигон «Ядрово» был запущен в 2008 году. В марте 2018 года местные жители начали протестовать против него, жалуясь на постоянный резкий запах; в ходе акций протеста были задержаны несколько десятков человек. В Волоколамском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повышенного содержания в воздухе сероводорода и хлора. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил «избавиться от вони» с «Ядрово» за три месяца. 

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