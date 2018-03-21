Минюст включил в список «нежелательных» организаций «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов»

«Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» был основан в 1972 году в честь 25-летия для развития связей между США и странами Европы. Средства на открытие фонда выделило правительство ФРГ. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, офисы также работают в европейских странах.

В 2017 году «Германский фонд Маршалла» создал «Альянс за сохранение демократии» — инициативу, которая ставит целью «сдерживание усилий государственных структур России и других стран по подрыву демократии». На официальной странице инициативы отмечается , что она была создана после того, как Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Генпрокуратура РФ может признать «нежелательной» иностранную или международную неправительственную организацию, если ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности страны или безопасности государства. На данный момент «нежелательными» в России признаны 14 организаций.