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Краснодарского подростка оштрафовали на 30 тысяч рублей за тушение сигареты об икону

Комсомольская правда
09:37, 21 марта 2018
Надежный источник

Горячеключевской городской суд Краснодарского края назначил 18-летнему Егору Гришину штраф 30 тысяч рублей за публичное осквернение предметов религиозного почитания.

Назначенный Гришину штраф — минимальное наказание по статье КоАП о нарушении законов о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединений.

Суд вынес наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, — сразу же после приговора сообщила «Комсомольской правде» — Кубань» мама молодого человека. — Будем выплачивать, что делать.

Комсомольская правда
Полиция начала проверку в отношении Гришина 7 февраля после того, как он опубликовал фото, где тушит сигареты об икону на ограде храма святого архангела Михаила в станице Мартанской (часть города Горячий Ключ).
Затем Гришина задержали и арестовали на девять суток за неподчинение распоряжению сотрудника полиции.
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