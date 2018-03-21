Краснодарского подростка оштрафовали на 30 тысяч рублей за тушение сигареты об икону

Назначенный Гришину штраф — минимальное наказание по статье КоАП о нарушении законов о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединений.

Суд вынес наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, — сразу же после приговора сообщила «Комсомольской правде» — Кубань» мама молодого человека. — Будем выплачивать, что делать.

Полиция начала проверку в отношении Гришина 7 февраля после того, как он опубликовал фото, где тушит сигареты об икону на ограде храма святого архангела Михаила в станице Мартанской (часть города Горячий Ключ).

Затем Гришина задержали и арестовали на девять суток за неподчинение распоряжению сотрудника полиции.