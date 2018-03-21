Израиль рассекретил сведения об уничтожении сирийского ядерного реактора

Армия обороны Израиля впервые официально признала свою ответственность за уничтожение в сентябре 2007 года ядерного реактора в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

В операции в ночь на 6 сентября 2007 года, длившейся четыре часа, участвовали четыре истребителя F-16, которые сбросили на объект 17 тонн бомб, «тем самым устранив атомную угрозу Израилю и всему региону», говорится в заявлении военных.

Как отмечает The Jerusalem Post, до настоящего момента сведения об этом были засекречены и израильские СМИ не имели права публиковать информацию, касавшуюся обнаружения реактора и процесса принятия военными решения о его уничтожении. Несмотря на это, ранее эти данные фигурировали в западной прессе и мемуарах бывших президента и вице-президента США Джорджа Буша и Дика Чейни.