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Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии

The Guardian
16:43, 21 марта 2018
Надежный источник

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на слушаниях в парламенте заявил, что считает уместным сравнение чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии.

«То, что Путин собирается прославить себя таким образом — это тошнотворная перспектива», — сказал Джонсон. Вопрос об уместности такого сравнения ему задал депутат Иен Остин. По словам Остина, президент России Владимир Путин собирается использовать чемпионат мира по футболу для поддержания собственной популярности — как и Адольф Гитлер в 1936 году.

Остин предложил Великобритании бойкотировать чемпионат мира. Ранее британские власти заявили, что на первенство не поедет официальная делегация чиновников и членов королевской семьи. Такое решение было принято в качестве ответной меры на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии примет в нем участие.
Летняя Олимпиада 1936 года прошла в Берлине. Место проведения Игр было выбрано за несколько лет до прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера. Международный олимпийский комитет обсуждал бойкот Олимпиады из-за антисемитской политики нацистской Германии, однако в итоге решил провести Игры.
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