Во Франции задержан Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, сообщает Le Monde.

Утром 20 марта Саркози впервые явился на допрос по этому делу в уголовную полицию Нантера (западный пригород Парижа), где был взят под стражу. Расследование возможного финансирования властями Ливии предвыборной кампании Саркози было открыто еще в апреле 2013 года.

У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения в отношении бывшего президента.