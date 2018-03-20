Во Франции задержан Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, сообщает Le Monde.
Утром 20 марта Саркози впервые явился на допрос по этому делу в уголовную полицию Нантера (западный пригород Парижа), где был взят под стражу. Расследование возможного финансирования властями Ливии предвыборной кампании Саркози было открыто еще в апреле 2013 года.
У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения в отношении бывшего президента.
Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он был избран как кандидат от правоцентристской партии «Союз за народное движение». На выборах в 2012 году он во втором туре проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду.
В марте 2011 года сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф-аль-Ислам заявил, что его отец спонсировал предвыборную кампанию Саркози, выделив на нее более 50 миллионов евро. В марте 2012 года издание Mediapart опубликовало документы о связях Каддафи с Саркози. Президент назвал их фальшивкой.