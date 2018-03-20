В Госдуму внесен законопроект о краудфандинге. ЦБ будет вести реестр платформ для сбора средств

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, регулирующий краудфандинг в России. Документ подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект, в частности, определяет деятельность по организации краудфандинга как «оказание услуг по предоставлению участникам инвестплатформы доступа к ее информационным ресурсам».

Такие услуги состоят в соединении спроса на инвестиции со стороны участников инвестплатформы, привлекающих инвестиции, и предложения инвестиций со стороны инвесторов, говорится в документе.

В законопроекте устанавливаются требования к организатором краудфандинговых платформ. В частности, размер их собственных средств (капитала) должен быть не менее 5 миллионов рублей. Заниматься организацией сбора средств, говорится в документе, смогут только компании, включенные с специальный реестр ЦБ.

Для неквалифицированных инвесторов, участвующих в краудфандинге, авторы законопроекта предлагают установить лимит вложений (в один проект в течение года, во все инвестиционные проекты на одной платформе). Такой же лимит предполагается ввести и для получателей средств. Устанавливать лимиты будут нормативные акты ЦБ РФ.