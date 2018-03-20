Умер последний самец северного белого носорога. В мире осталось только две самки
В Кении умер последний самец северного белого носорога. Сотрудники заповедника Ол-Педжета решили усыпить 45-летнего носорога по кличке Судан, который две недели не покидал свой загон из-за осложнений.
World's last male northern white rhino dies in Kenya https://t.co/jJFdfgpn7r pic.twitter.com/BFcEQHbovp— Reuters Top News (@Reuters) March 20, 2018
Теперь в мире остались только две самки белого носорога — Наджин и Фату. Они также находятся в кенийском заповеднике под охраной. В 2015 году после серии попыток стало очевидно, что они не смогут забеременеть естественным образом. Для возможного искусственного оплодотворения были сохранены и заморожены образцы ДНК умерших самцов.
Заповедник Ол-Педжета опечален смертью Судана. Он был ярким представителем своего вида и мы будем помнить его за то, что он привлек внимание к трудному положению не только носорогов, но и других вымирающих видов.