Умер последний самец северного белого носорога. В мире осталось только две самки

Заповедник Ол-Педжета
07:17, 20 марта 2018
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В Кении умер последний самец северного белого носорога. Сотрудники заповедника Ол-Педжета решили усыпить 45-летнего носорога по кличке Судан, который две недели не покидал свой загон из-за осложнений.

Носорог Судан

Теперь в мире остались только две самки белого носорога — Наджин и Фату. Они также находятся в кенийском заповеднике под охраной. В 2015 году после серии попыток стало очевидно, что они не смогут забеременеть естественным образом. Для возможного искусственного оплодотворения были сохранены и заморожены образцы ДНК умерших самцов.

Sudan Tribute
Helping Rhinos

Заповедник Ол-Педжета опечален смертью Судана. Он был ярким представителем своего вида и мы будем помнить его за то, что он привлек внимание к трудному положению не только носорогов, но и других вымирающих видов.

Заповедник Ол-Педжета
Белые носороги — вторые по величине сухопутные животные после слонов. Северный подвид носорогов является крупнейшим. В мире остается около 20 тысяч южных белых носорогов.
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