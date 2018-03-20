«Telegram будет защищать свободу и тайну частной жизни». Павел Дуров ответил на угрозу блокировки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки.

20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, в котором мессенджер требовал признать незаконным приказ спецслужбы о порядке передачи ключей шифрования.

После этого Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Это первый этап блокировки мессенджера — если за 15 дней мессенджер не подчинится, Роскомнадзор может обратиться в суд для его блокировки.