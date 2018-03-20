На входе в магазин в центре Кишинева взорвали гранату. Погибли два человека

Два человека погибли и еще двое пострадали при взрыве в центре Кишинева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции города.

Взрыв произошел около полудня 20 марта в магазине на углу улиц Армянская и Матеевича в центре Кишинева. По предварительной информации, продавец отказалась отдать одному из покупателей алкоголь без оплаты, после чего он взорвал гранату на входе в магазин. От взрыва погиб сам мужчина, а также случайный прохожий. Два человека, находившиеся в магазине, были ранены.

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На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Территория вблизи магазина оцеплена, сообщает местный сайт Publica.md.