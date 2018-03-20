На складе FedEx в Техасе взорвалась посылка. ФБР заподозрило связь с серией взрывов в Остине

Полиция Шерца (Техас)
12:07, 20 марта 2018
Надежный источник

На складе службы доставки FedEx в городе Шерц (штат Техас) взорвалась посылка, сообщает городская полиция.

Взрыв произошел ночью 20 марта. В результате легкие травмы получил один из сотрудников FedEx; ему была оказана помощь на месте, сообщает пожарная служба Сан-Антонио (Шерц расположен недалеко от него). По данным местного канала KSAT 12, пострадавший получил сотрясение мозга.

Взорвавшаяся посылка содержала куски металла и гвозди, пишет пожарная служба Сан-Антонио. Как сообщает CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, она была адресована в Остин. Шерц находится примерно в 100 километрах от него.

К расследованию инцидента подключились агенты ФБР и АТФ. Официальный представитель техасского филиала ФБР в Сан-Антонио Мишель Ли заявила каналу Fox 43, что, по предварительным данным, происшествие на складе FedEx может иметь отношение к взрывам в Остине. Представитель АТФ Николь Стронг отказалась подтвердить эту версию.

С начала марта в Остине, столице Техаса, произошли четыре взрыва. В результате два человека погибли и еще четверо пострадали. Три из четырех бомб были оставлены у крыльца домов жертв в виде посылки.
Полиция заявила, что речь идет о серийном подрывнике. Его мотивы неизвестны. По одной из версий, взрывы были совершены на расовой почве (трое из шести жертв — афроамериканцы). Полиция пока не назвала взрывы терактами. Подозреваемых в их организации также пока нет.

Взрывы в Остине

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