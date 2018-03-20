На складе FedEx в Техасе взорвалась посылка. ФБР заподозрило связь с серией взрывов в Остине

На складе службы доставки FedEx в городе Шерц (штат Техас) взорвалась посылка, сообщает городская полиция.

Взрыв произошел ночью 20 марта. В результате легкие травмы получил один из сотрудников FedEx; ему была оказана помощь на месте, сообщает пожарная служба Сан-Антонио (Шерц расположен недалеко от него). По данным местного канала KSAT 12, пострадавший получил сотрясение мозга.

Взорвавшаяся посылка содержала куски металла и гвозди, пишет пожарная служба Сан-Антонио. Как сообщает CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, она была адресована в Остин. Шерц находится примерно в 100 километрах от него.

К расследованию инцидента подключились агенты ФБР и . Официальный представитель техасского филиала ФБР в Сан-Антонио Мишель Ли заявила каналу Fox 43, что, по предварительным данным, происшествие на складе FedEx может иметь отношение к взрывам в Остине. Представитель АТФ Николь Стронг отказалась подтвердить эту версию.