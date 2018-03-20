Минкомсвязи установило тариф на опознание клиентов банков по лицу: 200 рублей за каждый раз

Министерство связи и массовых коммуникаций предложило брать с банков 200 рублей за каждую идентификацию пользователей по биометрическим признакам — по голосу или лицу. Тариф заложен в проекте приказа министра Николая Никифорова, который представлен для общественного обсуждения.

Взимать плату за доступ к биометрической системе будет ее оператор — «Ростелеком».