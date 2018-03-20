Минкомсвязи установило тариф на опознание клиентов банков по лицу: 200 рублей за каждый раз
Министерство связи и массовых коммуникаций предложило брать с банков 200 рублей за каждую идентификацию пользователей по биометрическим признакам — по голосу или лицу. Тариф заложен в проекте приказа министра Николая Никифорова, который представлен для общественного обсуждения.
Взимать плату за доступ к биометрической системе будет ее оператор — «Ростелеком».
«Размер платы и вознаграждения, устанавливаемые в Проекте приказа, рассчитывались с учетом фактических расходов банков на инфраструктуру для сбора биометрических персональных данных и издержек оператора на создание единой биометрической системы с учетом срока ее окупаемости 8-10 лет при позитивном сценарии развития использования биометрических технологий в Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.