Жириновский предрек отмену президентских выборов в России

Кандидат в президенты РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что избирательная модель в России может пойти по китайскому пути, где председатель КНР получил право править страной пожизненно.

Таким образом он прокомментировал «Интерфаксу» итоги президентских выборов 18 марта 2018 года, согласно которым Владимир Путин переизбрался на пост главы государства.