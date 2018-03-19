Жириновский предрек отмену президентских выборов в России
Кандидат в президенты РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что избирательная модель в России может пойти по китайскому пути, где председатель КНР получил право править страной пожизненно.
Таким образом он прокомментировал «Интерфаксу» итоги президентских выборов 18 марта 2018 года, согласно которым Владимир Путин переизбрался на пост главы государства.
«Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30-40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», — заявил Жириновский.