В Волгоградской области проголосовали за выход из московского часового пояса

РИА Новости
06:50, 19 марта 2018
Надежный источник

На референдуме, прошедшем в Волгоградской области 18 марта, большинство проголосовавших поддержали перевод региона в другой часовой пояс.

Сейчас Волгоградская область находится в одном часовом поясе с Москвой. На референдум был вынесен вопрос о переходе в часовой пояс — московское время плюс один час.

За переход в другой часовой пояс проголосовали 58,82% участников референдума, сообщил областной избирком по итогам обработки 99% бюллетеней. Против было подано 40,17% голосов.

За последние годы несколько российских регионов сменили часовой пояс. Так, в 2016 году в шестую часовую зону (московское время +4 часа) из пятой (московское время +3 часа) перешли Новосибирская и Томская области. Необходимость смены часовых поясов там объяснили тем, что после отмены сезонного перевода часов на летнее время рассвет и закат стали наступать слишком рано.

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