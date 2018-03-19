В Волгоградской области проголосовали за выход из московского часового пояса
На референдуме, прошедшем в Волгоградской области 18 марта, большинство проголосовавших поддержали перевод региона в другой часовой пояс.
Сейчас Волгоградская область находится в одном часовом поясе с Москвой. На референдум был вынесен вопрос о переходе в часовой пояс — московское время плюс один час.
За переход в другой часовой пояс проголосовали 58,82% участников референдума, сообщил областной избирком по итогам обработки 99% бюллетеней. Против было подано 40,17% голосов.
За последние годы несколько российских регионов сменили часовой пояс. Так, в 2016 году в шестую часовую зону (московское время +4 часа) из пятой (московское время +3 часа) перешли Новосибирская и Томская области. Необходимость смены часовых поясов там объяснили тем, что после отмены сезонного перевода часов на летнее время рассвет и закат стали наступать слишком рано.