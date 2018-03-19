ЦИК отменил итоги голосования на пяти избирательных участках

Интерфакс
08:06, 19 марта 2018
Надежный источник

Итоги голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года отменены на пяти участках в трех субъектах России. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, не уточнив номера избирательных участков.

По ее словам, серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было. «Мы очень внимательно каждое сообщение о возможных нарушениях на выборах рассмотрим и примем самые жесткие решения, если действительно будут выявлены те или иные нарушения», — сказала Памфилова.

«Нарушений на выборах президента было в два раза меньше, чем в 2012 году», — заявила глава ЦИК.

Интерфакс
По итогам подсчета почти 100% избирательных бюллетеней, явка на выборах составила 67,47%. Всего в выборах приняли участие 73,37 миллиона человек.
Первое место на выборах занял действующий президент России Владимир Путин, набрав рекордные 76,6 процентов голосов (56,2 миллиона человек).

Выборы-2018

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