ЦИК отменил итоги голосования на пяти избирательных участках
Итоги голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года отменены на пяти участках в трех субъектах России. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, не уточнив номера избирательных участков.
По ее словам, серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было. «Мы очень внимательно каждое сообщение о возможных нарушениях на выборах рассмотрим и примем самые жесткие решения, если действительно будут выявлены те или иные нарушения», — сказала Памфилова.
«Нарушений на выборах президента было в два раза меньше, чем в 2012 году», — заявила глава ЦИК.
По итогам подсчета почти 100% избирательных бюллетеней, явка на выборах составила 67,47%. Всего в выборах приняли участие 73,37 миллиона человек.
Первое место на выборах занял действующий президент России Владимир Путин, набрав рекордные 76,6 процентов голосов (56,2 миллиона человек).