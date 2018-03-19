ЦИК отменил итоги голосования на пяти избирательных участках

Итоги голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года отменены на пяти участках в трех субъектах России. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, не уточнив номера избирательных участков.

По ее словам, серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было. «Мы очень внимательно каждое сообщение о возможных нарушениях на выборах рассмотрим и примем самые жесткие решения, если действительно будут выявлены те или иные нарушения», — сказала Памфилова.