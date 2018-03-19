Синтия Никсон выдвинулась в губернаторы Нью-Йорка. Она играла Миранду в «Сексе в большом городе»

Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе», объявила о планах участвовать в выборах губернатора Нью-Йорка.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018

Слухи о возможном участии Никсон в выборах ходили с 2017 года. Она неоднократно критиковала действующего губернатора Эндрю Куомо, который собирается переизбраться в 2018 году.

И Куомо, и Никсон претендуют на выдвижение от Демократической партии. По последним опросам, Куомо пользуется поддержкой 66 процентов демократов, Никсон — 19 процентов. Праймериз, на которых определится кандидат, пройдут в сентябре.