Преподаватели литературы выступили против новых стандартов. Они предполагают изучение 235 произведений за пять лет

Учителя, преподаватели вузов и методисты опубликовали открытое письмо, в котором высказались против введения новых образовательных стандартов для школьной программы литературы. Новые стандарты, говорится в письме, планируется принять на заседании профильного совета Минобрнауки 19 марта.

Программа обучения, являющаяся частью новых стандартов, предполагает изучение 235 произведений за пять лет. Такое количество произведений «исключает возможность полноценного их освоения, создает риск формального, поверхностного разговора о них на уроке», указывают авторы письма.

Кроме того, новые стандарты, в отличие от действующих, исключают возможность вариативного построения программ — список изучаемых произведений жестко привязан к классу. «Однако ученики и классы всегда разные, внутренний возраст ребенка зачастую не совпадает с номером класса», — указывают авторы открытого письма.

Также, отмечается в открытом письме, из новой программы исключена современная литература и литература для подростков — популярные среди учеников. Такой подход, считают авторы обращения, «не учитывает изменившиеся практики чтения и не отвечает вызовам времени».

Эти и другие замечания к проекту новых образовательных стандартов для преподавания литературы ранее неоднократно высказывали профессиональным сообществом, однако не были учтены.

«Таким образом, проект стандарта составлен непрофессионально, не опирается на мнения учительского сообщества, содержит множество внутренних противоречий и подрывает авторитет российского образования», — подчеркивают авторы открытого письма и призывают Минобрнауки пересмотреть разработанный документ.