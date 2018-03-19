«Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери». Навальный ответил всем, кто критиковал его за конфликт с Собчак
Алексей Навальный распространил официальное заявление, в котором ответил всем, кто критиковал его за «довольно резкое неприятие» Ксении Собчак.
Навальный опубликовал ролик, в котором Собчак говорит, что большинство россиян поддерживают Путина. «Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери», — заключил Навальный.
Какими словами это называется?
Официальное заявление. Уважаемые друзья, хотел бы сказать пару слов о вчерашних моих стихийных дебатах с Ксенией Собчак. Я увидел несколько комментариев, где меня осуждали за довольно резкое неприятие Ксении, её нынешнего политического лица и политической роли. Было сказано, что "не стоит так резко", "политик должен быть гибким", "снова оппозиция переругалась", а также "не надо переходить на личности" и "популизм" (моё любимое). После этого я подумал ещё раз и изучил несколько комментариев Ксении Собчак, данных ею после дня голосования, сопровождавшегося массовыми фальсификациями. Теперь я готов сформулировать мой хорошо продуманный, сбалансированный и корректный ответ всем подобным комментаторам: - Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери.Опубликовано Алексеем Навальным 19 марта 2018 г.