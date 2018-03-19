«Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери». Навальный ответил всем, кто критиковал его за конфликт с Собчак

Официальное заявление. Уважаемые друзья, хотел бы сказать пару слов о вчерашних моих стихийных дебатах с Ксенией Собчак. Я увидел несколько комментариев, где меня осуждали за довольно резкое неприятие Ксении, её нынешнего политического лица и политической роли. Было сказано, что "не стоит так резко", "политик должен быть гибким", "снова оппозиция переругалась", а также "не надо переходить на личности" и "популизм" (моё любимое). После этого я подумал ещё раз и изучил несколько комментариев Ксении Собчак, данных ею после дня голосования, сопровождавшегося массовыми фальсификациями. Теперь я готов сформулировать мой хорошо продуманный, сбалансированный и корректный ответ всем подобным комментаторам: - Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери.

Навальный опубликовал ролик, в котором Собчак говорит, что большинство россиян поддерживают Путина. «Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери», — заключил Навальный.

Алексей Навальный распространил официальное заявление, в котором ответил всем, кто критиковал его за «довольно резкое неприятие» Ксении Собчак.

Ксения Собчак после выборов президента 18 марта пришла в эфир шоу «Навальный live». Алексей Навальный назвал ее «инструментом Путина» и обвинил в получении денег за выдвижение на выборах. «Ты лжешь в каждом своем слове <…> Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата», — сказал Навальный.

Собчак во время эфира предложила Навальному сотрудничество с партией, которую она создает вместе с Дмитрием Гудковым. Навальный ответил: «Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны».