Националисту Вячеславу Дацику дали срок за нападение на бордель

Обвинение просило для Дацика пять лет колонии строгого режима. Подсудимый свою вину не признал.

Суд приговорил националиста Вячеслава Дацика к 3,5 годам колонии общего режима по делу о нападении на подпольный публичный дом в Санкт-Петербурге. Приговор Дацику вынес Василеостровский районный суд.

Вячеслава Дацика судили за нападение на подпольный публичный дом на Васильевском острове в мае 2016 года. Он выгнал работавших в публичном доме и их клиентов голыми на улицу и отвел их в полицию. Также в его деле фигурирует нападение на отель в Петроградском районе Петербурга, который он принял за бордель.

Бывший боец смешанных единоборств, радикальный националист Вячеслав Дацик впервые был задержан в 2007 году за серию разбойных нападений на салоны сотовой связи. Он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение, но сбежал из спецбольницы в Норвегию.

В 2011 году Норвегия, отклонив просьбу Дацика об убежище, экстрадировала его в Россию. Дацика судили за нападение на салон сотовой связи, совершенное после побега из спецбольницы, и приговорили к пяти годам заключения.