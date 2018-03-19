Националисту Вячеславу Дацику дали срок за нападение на бордель
Суд приговорил националиста Вячеслава Дацика к 3,5 годам колонии общего режима по делу о нападении на подпольный публичный дом в Санкт-Петербурге. Приговор Дацику вынес Василеостровский районный суд.
Обвинение просило для Дацика пять лет колонии строгого режима. Подсудимый свою вину не признал.
Вячеслава Дацика судили за нападение на подпольный публичный дом на Васильевском острове в мае 2016 года. Он выгнал работавших в публичном доме и их клиентов голыми на улицу и отвел их в полицию. Также в его деле фигурирует нападение на отель в Петроградском районе Петербурга, который он принял за бордель.
Бывший боец смешанных единоборств, радикальный националист Вячеслав Дацик впервые был задержан в 2007 году за серию разбойных нападений на салоны сотовой связи. Он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение, но сбежал из спецбольницы в Норвегию.
В 2011 году Норвегия, отклонив просьбу Дацика об убежище, экстрадировала его в Россию. Дацика судили за нападение на салон сотовой связи, совершенное после побега из спецбольницы, и приговорили к пяти годам заключения.