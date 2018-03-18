Владимир Путин проголосовал на выборах президента

Интерфакс
06:39, 18 марта 2018
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Действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах, сообщает «Интерфакс».

Президент, как и на предыдущих выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 году, отдал свой голос на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы.

Доступ избирателей на участок 2151 во время посещения его Путиным не перекрывался, отмечает агентство.

Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

На выходе с избирательного участка Владимир Путин заявил, что будет считать для себя успешным любой процент голосов на выборах, который позволит исполнять обязанности президента. Кандидат в президенты сказал, что ему не пришлось себя пересиливать идя на выборы, поскольку он уверен в правильности предлагаемой им программы.

Интерфакс
На пост президента России на выборах 2018 года претендуют действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, лидер Партии роста Борис Титов, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.
По данным ЦИК, более 80% избирательных участков в стране оборудованы системами видеонаблюдения. Следить за ходом голосования можно на сайте nashvybor2018.ru.

Выборы-2018

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