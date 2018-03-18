Владимир Путин проголосовал на выборах президента
Действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах, сообщает «Интерфакс».
Президент, как и на предыдущих выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 году, отдал свой голос на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы.
Доступ избирателей на участок 2151 во время посещения его Путиным не перекрывался, отмечает агентство.
На выходе с избирательного участка Владимир Путин заявил, что будет считать для себя успешным любой процент голосов на выборах, который позволит исполнять обязанности президента. Кандидат в президенты сказал, что ему не пришлось себя пересиливать идя на выборы, поскольку он уверен в правильности предлагаемой им программы.